Лавров призвал срочно уходить от использования доллара

https://static.news.ru/photo/3359c3e2-e1a5-11e9-8daa-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: MFA Russia/Twitter.com/Global Look Press

Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью китайским СМИ заявил о том, что санкционные риски со стороны США следует снижать путём перехода к расчётам в национальных или альтернативных доллару валютах, а также уходом от использования подконтрольных Западу платёжных систем. Текст интервью опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

Нам нужно снижать санкционные риски путём укрепления своей технологической самостоятельности, путём перехода к расчётам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару. Нужно отходить от использования контролируемых Западом международных платёжных систем, — сказал дипломат.

По мнению Лаврова, Россия и Китай должны укреплять свою самостоятельность. Более того, жизнь сама заставляет два государства выстраивать линии экономического и социального развития так, чтобы не зависеть от Запада и его «причуд».

Они продвигают свою идеологизированную повестку дня, нацеленную на сохранение своего доминирования за счет сдерживания развития других стран. Эта политика идет вразрез с объективной тенденцией и, как было принято говорить, находится «на неправильной стороне истории», — пояснил Сергей Лавров.

При этом дипломат не сомневается, что исторический процесс «всё равно возьмёт своё».

Глава МИД России Сергей Лавров выразил мнение, что страны во всём мире должны ответственно подойти к вопросу разработки паспортов вакцинации от COVID-19. Об этом писал NEWS.ru.