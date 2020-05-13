Лавров призвал разобраться с причиной появления коронавируса

https://static.news.ru/photo/bb76cfe2-9508-11ea-a50c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yin Gang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Необходимо разобраться с причинами возникновения новой коронавирусной инфекции COVID-19, заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В целом, когда мы говорим о необходимости разобраться с причинами возникновения коронавирусной инфекции, я считаю, это абсолютно оправданная постановка вопроса, — сказал Лавров по итогам заседания СМИД ШОС.

Он отметил, что к решению данного вопроса необходимо подходить «с точки зрения существа», которое заключается, по его словам, в спасении как можно большего числа людей.

Именно с этой точки зрения важно разобраться в причинах возникновения этой инфекции, — подытожил министр.

Как ранее писал NEWS.ru, министры иностранных дел стран, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), выразили решительный настрой на координацию усилий в борьбе с коронавирусом.