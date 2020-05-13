Лавров призвал разобраться с причиной появления коронавируса

Необходимо разобраться с причинами возникновения новой коронавирусной инфекции COVID-19, заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.
В целом, когда мы говорим о необходимости разобраться с причинами возникновения коронавирусной инфекции, я считаю, это абсолютно оправданная постановка вопроса, — сказал Лавров по итогам заседания СМИД ШОС.
Он отметил, что к решению данного вопроса необходимо подходить «с точки зрения существа», которое заключается, по его словам, в спасении как можно большего числа людей.
Именно с этой точки зрения важно разобраться в причинах возникновения этой инфекции, — подытожил министр.
Как ранее писал NEWS.ru, министры иностранных дел стран, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), выразили решительный настрой на координацию усилий в борьбе с коронавирусом.
Добавьте наши новости в избранные источники