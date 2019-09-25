https://static.news.ru/photo/6fee6df8-dfb6-11e9-8754-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/News.ru

Ситуация с невыдачей американских виз представителям российской делегации, которые собирались принять участие в сессии Генассамблеи ООН, заставляет задуматься о переносе международных конференций из Нью-Йорка. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Конференция была омрачена возмутительным инцидентом. Практически вся российская делегация, которая была заявлена для участия в работе сегодняшней конференции, не получила визы, хотя все процедуры с нашей стороны были выполнены, — цитирует ТАСС главу МИД России, выступившего на конференции по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

По словам дипломата, настало время задуматься о том, чтобы проводить важные международные мероприятия на более устойчивых площадках.

Ранее News.ru писал, что десять участников делегации из РФ не получили визы в США. Они должны были вылететь для участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН.

Инцидент прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала отказ в визах очередным актом пренебрежения правами суверенных государств и международных организаций, а также неспособностью «как-то прилично выполнять собственные международно-правовые обязательства».