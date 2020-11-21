Лавров призвал Минскую группу ОБСЕ к совместному решению задач в Карабахе

https://static.news.ru/photo/f6bf2638-2c04-11eb-a55a-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: MID_RF/twitter.com

Москва рассчитывает, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ подключатся к решению задач в Нагорном Карабахе на основе трёхсторонней договорённости. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что руководство Азербайджана постоянно подчёркивает задачу примирения в регионе. По его словам, в этом состоит весь смысл дальнейшей работы, «если мы будем думать действительно о людях, а не о каких-то привнесённых интересах».

Лавров добавил, что Россия вместе с азербайджанской и армянской сторонами согласовывает решение таких задач, как обустройство гражданской инфраструктуры, разблокирование экономических и транспортных коммуникаций. Он отметил, что для решения гуманитарных вопросов в Карабахе необходимо привлечь международные организации, сообщает ТАСС.

21 ноября российская межведомственная делегация прибыла в Баку. В её составе, помимо Лаврова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, вице-премьер Алексей Оверчук и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана остаются на занятых местах, начат процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах введены российские миротворцы, которые следят за соблюдением режима прекращения огня.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Азербайджана в ходе встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу отметил усилия всех сторон по реализации договорённости по Нагорному Карабаху. Он также поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путина, отметив его активное участие в подготовке и принятии заявления.