Лавров призвал к переговорам по запрещению оружия в космосе

https://static.news.ru/photo/ba90f3ac-9b0e-11eb-b545-96000091f725_660.jpg Сергей Лавров Фото: MFA Russia/Global Look Press

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия выступает за начало переговоров по разработке международного инструмента, который запретит размещение в космосе любых видов вооружения.

Пока документ будут разрабатывать, может действовать инициативы Москвы «по принятию странами политического обязательства о неразмещении первыми оружия в космосе». Её участниками уже стали три десятка государств, отметил Лавров в видеообращении по случаю 60-летия полёта в космос Юрия Гагарина. Оно размещено на сайте МИД.

Последовательно исходим из того, что только гарантированное предотвращение гонки вооружений в космосе позволит обеспечить возможность его использования в созидательных целях, на благо всего человечества, — подчеркнул дипломат.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Франция должна оказать поддержку инициативам Москвы по неразмещению оружия в космосе. Такое мнение выразил посол РФ во Франции Алексей Мешков. Он подчеркнул, что необходимо не допустить превращения космического пространства в новую арену противоборства.