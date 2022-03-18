Лавров заявил, что политику Зеленского сложно воспринимать всерьёз

Политику президента Украины Владимира Зеленского сложно воспринимать всерьёз, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Министр объяснил это противоречивостью поступков и высказываний украинского лидера, пишет РИА Новости.

Когда, к моему огромному сожалению и стыду, президент Зеленский заявляет, что как он может быть нацистом, когда он еврейского происхождения, и произносит это ровно в те дни, когда Украина демонстративно выходит из соглашения о защите памятников героям Великой Отечественной войны, мне просто сложно воспринимать всерьёз политику украинского руководства, — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Также Лавров упрекнул Зеленского в непоследовательности высказываний. Министр напомнил, что в те времена, когда Зеленский играл на сцене и в сериалах, он «всячески заверял, что русский язык не может быть как-то ущемлён».

Пожалуйста — жизнь доказывает, чьё слово что стоит, — отметил Лавров.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что анализировать заявления президента Украины Владимира Зеленского нужно с оглядкой на его состояние, которое дипломат назвала «неадекватным». По её словам, этим вопросом уже должны заниматься специалисты.

Захарова уточнила, что опираться на заявления Зеленского как на официально сформированную позицию пока не представляется возможным.