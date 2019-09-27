https://static.news.ru/photo/6dae0956-e167-11e9-a8b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Госсекретарь США Майкл Помпео подтвердил, что он и президент Дональд Трамп не имеют никакого отношения к отказу выдать визы части российской делегации на Генассамблее ООН. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с главой американской дипломатии.

Как я сказал в день прилёта (в США. — News.ru), когда меня об этом спросили, у меня нет ни малейших сомнений, что ни президент Трамп, ни госсекретарь Помпео не имеют к этому никакого отношения, что мне Майкл Помпео и подтвердил, — цитирует Лаврова ТАСС .

Министр добавил, что если госсекретарь США ему солгал, то «возникает вопрос, как же там принимаются решения, которые напрямую связаны с выполнением обязательств Вашингтона по обеспечению нормального функционирования штаб-квартиры ООН».

Как писал News.ru, на состоявшейся 27 сентябре встрече с Майклом Помпео Сергей Лавров раскритиковал действия Вашингтона в связи с отказом в выдаче виз представителям российской делегации, собиравшейся участвовать в работе Генассамблеи ООН.

После этого депутат Госдумы Алексей Чепа предложил запретить розыгрыш американских грин-карт среди Россиян, а Сергей Лавров обещал, что Москва подготовит ответ Вашингтону.