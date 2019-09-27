https://static.news.ru/photo/6dae0956-e167-11e9-a8b2-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Госсекретарь США Майкл Помпео подтвердил, что он и президент Дональд Трамп не имеют никакого отношения к отказу выдать визы части российской делегации на Генассамблее ООН. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с главой американской дипломатии.
Как я сказал в день прилёта (в США. — News.ru), когда меня об этом спросили, у меня нет ни малейших сомнений, что ни президент Трамп, ни госсекретарь Помпео не имеют к этому никакого отношения, что мне Майкл Помпео и подтвердил, — цитирует Лаврова ТАСС.
Министр добавил, что если госсекретарь США ему солгал, то «возникает вопрос, как же там принимаются решения, которые напрямую связаны с выполнением обязательств Вашингтона по обеспечению нормального функционирования штаб-квартиры ООН».