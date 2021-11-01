Лавров принял семейную ценность главы МИД Норвегии за подарок

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Депутат Госдумы Евгений Марченко назвал в беседе с NEWS.ru несправедливой рекомендацию комитета «Единой России» по этике исключить его из партии. Парламентарий считает это предложение чересчур жёстким.

Несправедливое решение. Может быть, эмоционально прошло, не знаю, почему. Я считаю, что это решение череcчур жёсткое. Буду работать дальше как депутат-одномандатник, — рассказал Марченко. Парламентарий отметил, что у него нет...