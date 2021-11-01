Лавров принял семейную ценность главы МИД Норвегии за подарок
Анна Акимова
Анна Акимова
17:15, 01 ноября 2021
Сергей ЛавровФото: MFA Russia/via Globallookpress.com/GLOBAL LOOK PRESS
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял семейную реликвию норвежской коллеги Анникен Хюитфельдт за подарок российскому министерству, передаёт норвежское издание Aftenposten. Позже Лавров вернул ценность. Неловкая ситуация произошла во время обеда в Тромсё в рамках визита российского министра в Норвегию.
Недопонимание между министрами произошло, когда Хюитфельдт рассказывала о своём деде, попавшем в плен с советскими солдатами во время Второй мировой войны. По словам главы норвежского МИД, он освоил русский разговорный язык и даже читал русских поэтов. Рассказывая историю, Хюитфельдт передала Лаврову шкатулку родственника. Она подчеркнула, что предмет является драгоценным воспоминанием.
Спасибо за этот бесценный сувенир. Он найдёт своё место в музее нашего министерства, — сказал глава российского МИД, посчитав, что коллега хочет сделать подарок.
Хюитфельдт в ответ только улыбнулась. Позже Лавров вернул шкатулку норвежскому министру.
Ранее сообщалось, что глава российского МИД Сергей Лавров поблагодарил норвежского коллегу Анникен Хюитфельд за то, как Норвегия чтит память советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Он отметил «поразительные» внимание и уважение страны к павшим солдатам.