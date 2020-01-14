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Решение европейских партнёров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) вызывает глубокое разочарование и серьёзную озабоченность, заявили представители МИД РФ. В ведомстве добавили, что формализация процесса со стороны «евротройки» — Германии, Великобритании и Франции — приведёт к эскалации вокруг СВПД.

Накануне Берлин, Лондон и Париж обратились к верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности, являющемуся координатором Совместной комиссии СВПД. В Москве считают, что непродуманные шаги западных партнёров могут...