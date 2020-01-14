Глава МИД России Сергей Лавров 14 января прибыл с официальным визитом в Индию.
В Нью-Дели Лавров проведёт переговоры со своим индийским коллегой Субраманиамом Джайшанкаром,
Ранее NEWS.ru писал, что глава российского внешнеполитического ведомства провёл телефонный разговор со своим пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Курейши. Переговоры состоялись по инициативе главы МИД Пакистана. Стороны обсудили ситуацию в регионе после убийства военными США командующего силами специального назначения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Ирана Касема Сулеймани и ударов Тегерана по американским военным базам в Ираке.
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