Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава МИД России Сергей Лавров 14 января прибыл с официальным визитом в Индию.

В Нью-Дели Лавров проведёт переговоры со своим индийским коллегой Субраманиамом Джайшанкаром, передаёт РИА Новости. Министры иностранных дел намерены рассмотреть текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений.

Ранее NEWS.ru писал, что глава российского внешнеполитического ведомства провёл телефонный разговор со своим пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Курейши. Переговоры состоялись по инициативе главы МИД Пакистана. Стороны обсудили ситуацию в регионе после убийства военными США командующего силами специального назначения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Ирана Касема Сулеймани и ударов Тегерана по американским военным базам в Ираке.

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