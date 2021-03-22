Лавров приехал в Китай в маске с матерной надписью FCKNG QRNTN

По информации радио Sputnik, маску министру подарили журналисты.
Как писал NEWS.ru, Лавров прибыл в Китай для переговоров. Он остановился в городе Гуйлинь.
На вторник, 23 марта, запланированы переговоры главы МИД РФ с его китайским коллегой Ван И. Они намерены обсудить вопросы стратегического взаимодействия России и Китая, организацию контактов на высшем и высоких уровнях. Также министры рассмотрят вопросы о координации действий в условиях пандемии коронавируса и пути преодоления вызванных ограничениями трудностей.