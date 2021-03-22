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Лавров приехал в Китай в маске с матерной надписью FCKNG QRNTN

14:35, 22 марта 2021 312
Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: MID_RF/twitter.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе рабочей поездки в Китай надел маску с матерной надписью на английском языке, из которой убраны все гласные буквы.

На поверхности средства защиты написано FCKNG QRNTN, что можно цензурно перевести как «Чёртов карантин». Видеозапись, на которой дипломат позирует в маске, появилась в TikTok российского МИД.

@midrussia

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По информации радио Sputnik, маску министру подарили журналисты.

Как писал NEWS.ru, Лавров прибыл в Китай для переговоров. Он остановился в городе Гуйлинь.

На вторник, 23 марта, запланированы переговоры главы МИД РФ с его китайским коллегой Ван И. Они намерены обсудить вопросы стратегического взаимодействия России и Китая, организацию контактов на высшем и высоких уровнях. Также министры рассмотрят вопросы о координации действий в условиях пандемии коронавируса и пути преодоления вызванных ограничениями трудностей.

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