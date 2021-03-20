Лавров прибыл в Китай на переговоры

https://static.news.ru/photo/fef088d0-8ad0-11eb-ac3a-96000091f725_660.jpg Сергей Лавров Фото: MID_RF/twitter.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Китай для переговоров. Он остановился в городе Гуйлинь.

На вторник, 23 марта, запланированы переговоры главы МИД РФ с его китайским коллегой Ван И. Они намерены обсудить вопросы стратегического взаимодействия России и Китая, организацию контактов на высшем и высоких уровнях. Также министры рассмотрят вопросы о координации действий в условиях пандемии коронавируса и пути преодоления вызванных ограничениями трудностей.

После переговоров Лавров планирует посетить Южную Корею, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее в интервью китайским СМИ министр иностранных дел РФ заявил, что США и страны Запада на международной арене могут использовать сейчас лишь один инструмент — санкции, ожидая, когда партнёры «признают ошибки». Они разучились пользоваться классической дипломатией, и новая американская администрация проявляет те же «санкционные инстинкты». По словам Лаврова, дипломатия — это отношения между людьми, умение слушать и слышать друг друга, находить баланс интересов.