Лавров предупредил о попытках Запада вмешаться в дела России перед выборами

Россия каждый день фиксирует попытки стран Запада вмешиваться во внутреннюю и внешнюю политику страны. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на выступлении в Дальневосточном федеральном университете, не исключено, что недружественные государства попытаются расшатать ситуацию перед парламентскими выборами в России.

Наши западные коллеги и не скрывают, что многие из них предпочли бы иметь дело со слабой Россией, лишенной ориентиров, Россией, готовой на любые уступки. Мы видим попытки — чуть ли не ежедневно — повлиять на нашу внутреннюю и внешнюю политику, — сказал министр.

Он уверен, что у Запада есть целый «набор инструментов» — от военных провокаций, как было в Крыму, до безосновательных экономических санкций, похищений граждан России за рубежом и информационных атак.

Лавров считает, что не всем нравится, что Россия «преодолела трудности тех самых лихих девяностых» и эффективно решает свои проблемы, как внутренние, так и на международной арене.

Ранее глава МИД заявил, что Москва будет жёстко отвечать на возможные недружественные действия со стороны Вашингтона. По словам Лаврова, президент России Владимир Путин чётко обозначил, что результат на всех направлениях возможен только через нахождение взаимоприемлемого баланса интересов строго на паритетных началах.