Лавров предположил, что Запад готовит «маленькую войну» на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью каналу «Соловьёв Live» предположил, что Запад хочет спровоцировать «маленькую войну» на Украине и обвинить в этом Москву. Об этом, по его словам, свидетельствуют разговоры о наложении на Россию превентивных санкций, о чём говорят и на самой Украине.

Подпитать милитаристские настроения, сделать маленькую войнушку, потом объявить нас [виновными], ввести очередные санкции, чтобы подавлять наши конкурентные способности, — пояснил глава МИД.

По его словам, США и страны НАТО «накачивают вооружениями, бахвалятся, что с 2014 года поставили Украине боеприпасов, вооружений и ударных систем на $2,5 млрд».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости ввести превентивные санкции против России, чтобы не допустить возможной эскалации на Украине и в странах Европейского союза. Он добавил, что ограничительные меры нужно ввести, чтобы также не допустить возможного размещения российского ядерного оружия на территории Белоруссии.

В последнее время Киев и страны Запада неоднократно заявляли о наращивании контингента российских войск у границы с Украиной и якобы намерении России провести силовую операцию на сопредельной территории. В Кремле все эти заявления отвергали. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия перемещает войска по своей территории и на своё усмотрение, что никому не угрожает.