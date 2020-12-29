Лавров: позиция Запада помешала миру сплотиться в борьбе с пандемией

https://static.news.ru/photo/4400de78-49c9-11eb-8318-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Lentati/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мировое сообщество не смогло сплотиться перед пандемией COVID-19 из-за неготовности Запада во главе с Соединёнными Штатами Америки наладить равноправные отношения с международными партнёрами, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

Западные коллеги продолжали активно использовать широкий набор нелегитимных инструментов — от силового давления до информационных войн. Ими были проигнорированы призывы генерального секретаря ООН и верховного комиссара ООН по правам человека приостановить — в свете чрезвычайной гуманитарной ситуации в мире — односторонние санкции, — цитирует дипломата РИА Новости.

Он добавил, что подобные меры касались поставки медикаментов, продуктов питания, специального оборудования, а также средств борьбы с новым коронавирусом и соответствующих финансовых операций. Лавров также отметил, что не стоит рассчитывать на скорую нормализацию отношений между РФ и США при администрации Джо Байдена.

США должны приспособить приоритеты в обороне к современным реалиям и повысить инновации в ситуации, когда множатся стратегические угрозы со стороны России и Китая. Об этом заявил избранный президент Джо Байден после брифинга с экспертами в сфере национальной безопасности. Политик добавил, что США также предстоит «по-новому осмыслить растущие угрозы» в таких сферах, как киберпространство.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство США направит $290 млн на «противодействие влиянию России». Соответствующий законопроект утвердил действующий глава Белого дома Дональд Трамп. Проект закона входит в пакет документов о финансировании американского правительства в 2021 финансовом году, который начался 1 октября.