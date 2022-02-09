Лавров поздравил российских дипломатов с профессиональным праздником

Глава МИД России Сергей Лавров поздравил коллег с профессиональным праздником, который отмечается 10 февраля. Лавров отметил, что отечественные дипломаты во все времена были настоящими патриотами и защищали родину при необходимости с оружием в руках, говорится в поздравлении, опубликованном на сайте МИД.

Во все эпохи на внешнеполитической стезе трудились настоящие патриоты, которые радели за общее дело, в том числе, при необходимости, и с оружием в руках. Подвиг наших товарищей, работников Наркомата иностранных дел, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, служит для нас важнейшим нравственным ориентиром, — говорится в поздравлении.

Глава ведомства отметил, что МИД по праву гордится блестящими победами и яркими, выдающимися именами в славной летописи отечественной дипломатии. Поэтому дипработники в своей повседневной деятельности стараются брать «лучшее из сокровищницы» дипломатического искусства своих великих предшественников, таких , как Горчаков, Громыко, Примаков.

Сложность современного мира и противоречивость тенденций развития предъявляют повышенные требования к дипломатам. Поэтому важно идти в ногу со временем, самосовершенствоваться и сочетать классические метода дипломатии с новыми подходами и технологиями. В этом и состоит залог эффективности решения поставленных президентом задач.

Очень многое, отметил Лавров, зависит в успешности и результативности труда от надёжного тыла.

Хотел бы воспользоваться этой возможностью и искренне поблагодарить ваших родных и близких, разделяющих вместе с вами все трудности и подчас самые обыкновенные бытовые неудобства нашей профессии, включая длительные загранкомандировки в странах со сложной военно-политической обстановкой и тяжелыми климатическими условиями, — подчеркнул министр иностранных дел России.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова с юмором поздравила коллег с Днём дипломатического работника. Она опубликовала шутливый коллаж, продолжив тему меткого выражения Владимира Путина «нравится, не нравится — терпи, моя красавица».