Лавров назвал условие для встречи Байдена и Путина

https://static.news.ru/photo/3ec673a6-a779-11eb-afa3-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Pool via CNP /MediaPunch/Global Look Press

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, когда встреча президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина станет возможной. По его словам, сейчас Россия изучает предложение о переговорах и все возможные его аспекты, пишет РИА Новости.

Вы знаете, как президент Путин отреагировал на предложение президента США провести встречу: мы восприняли позитивно, — сказал Лавров.

Он добавил, что на текущий день уточняются все аспекты этой инициативы. Как только они станут досконально ясны, встреча двух лидеров может состояться.

Глава Белого дома позвонил Путину 13 апреля. В ходе переговоров он предложил провести совместную встречу на территории третьей страны. В Кремле в настоящее время рассматривают это предложение. Через день глава Белого дома подписал указ о новых санкциях в отношении Москвы. Также из США будут высланы 10 сотрудников российской дипмиссии.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что проведение переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена запланировано на лето. Однако точная дата встречи ещё не назначена. Также неизвестно, в какой именно стране встретятся два лидера.