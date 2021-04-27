Лавров рассказал, как РФ предлагала США решить скандал с дипломатами

https://static.news.ru/photo/0c8e7490-a771-11eb-8841-96000091f725_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, как Россия предлагала США разрешить скандал с дипломатами, которых экс-президент Штатов Барак Обама прогнал из страны. По его словам, если бы всё зависело только от Москвы, то обе страны вернулись бы к нормальным отношениям, передаёт РИА Новости.

В качестве первого и, по-моему, очевидного, совсем несложного шага обнулили бы все те меры, которые предпринимались по ограничению работы дипломатов России в США, — сказал министр.

Он отметил, что Москва, в свою очередь, была вынуждена применять зеркальные меры. После того как состав администрации Белого дома обновился, Россия вновь предложила американским коллегам прийти к компромиссу, однако даже новая администрация «скользит по той же наклонной».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не исключает ответных мер в отношении Вашингтона, если эскалация со стороны США не прекратится. Он отметил, что предложение президента США Джо Байдена провести очную встречу с российским лидером Владимиром Путиным было воспринято позитивно и в настоящее время изучаются возможные форматы этой встречи.