Лавров посоветовал Западу обратить внимание на угрозы русским на Украине

Россия никогда не угрожала украинскому народу, в отличие от президента Украины Владимира Зеленского и его соратников, заявил на ежегодной пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров. Он посоветовал Западу обратить внимание на угрозы Зеленского по отношению к русским и русскоязычным на Украине, а не на «вторжение» России, которое Лавров назвал «мифическим», передаёт РИА Новости.

Россия никогда, ни разу, нигде, ни публично, ни в закрытом режиме — никогда не угрожала украинскому народу. А господа Зеленский и его соратники — они это делают прямо, — подчеркнул глава МИД.

Лавров также обратил внимание на присутствие на Украине большого числа западных военных и отметил, что поставки Западом вооружений украинской стороне создают дополнительное искушение перейти к силовым методам решения конфликта в Донбассе.

Военнослужащие зарубежные там есть, и много. Не в тысячах измеряется,<...> но там несколько сотен американцев, британцев и прочих, — заявил он.

Ранее профессор международной политики в бельгийском Университете Антверпена Том Сауэр заявил, что Россия пытается использовать ситуацию с Украиной для переговоров с НАТО и США. По его мнению, Москву интересуют вопросы европейской безопасности: такие инициативы для России полезны, но вот методы «не идеальны».

Политолог также отметил, что отношения России и Запада находятся на максимально низком уровне из-за реального риска вторжения российских войск на Украину. Москва может оправдать это возросшими поставками вооружения на Украину и учениями НАТО в Балтийском море, но военная агрессия приведёт к новым жёстким санкциям.