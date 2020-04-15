Лавров посоветовал школьникам не ездить на обучающие программы в США

https://static.news.ru/photo/2683db42-7f3b-11ea-b59d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посоветовал российским родителям не отправлять своих детей на обучающие программы в США, так как они не защищены международно-правовыми договорённостями.

Настаиваем всем родителям воздерживаться от согласия на какие-либо обучающие программы в США без защиты этих поездок международно-правовыми договорённостями, которых у нас с американцами, к сожалению, нет, — заявил «Коммерсанту» Лавров.

В пример он привёл недавний случай, когда выяснилось, что 74 российских школьника оказались в США без ведома российских властей. Они попали туда по программе обмена, которую, по его словам, курирует Госдеп США. Программа прекратилась из-за пандемии коронавируса, и некоторые американские семьи просто предложили детям покинуть их дома. При этом МИД РФ узнал об этой программе лишь несколько дней назад и сейчас делает всё возможное, чтобы собрать информацию о местонахождении всех попавших в это положение старшеклассников.

Лавров также рассказал об инциденте, произошедшем в рамках прежней программы школьных обменов FLEX.

Мы её прекратили после того, как одного нашего школьника сагитировали пойти приёмным ребёнком в однополую семью, — пояснил министр.

Как писал NEWS.ru, на территории Соединённых Штатов в настоящее время находится 51 школьник из России по частным обучающим программам. Об этом заявили в посольстве США в Москве. Вопрос возвращения учащихся из США на родину решается с организаторами обучения напрямую. Пресс-секретарь посольства США Ребекка Росс сообщила, что ведомство напрямую передало всю информацию по делу в МИД РФ 13 апреля. В диппредставительстве добавили, что Госдепартамент США не выдавал гранты на программы для школьников, в том числе из России, но готов оказать им необходимую поддержку.