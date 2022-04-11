Лавров назвал провокации в Буче и Краматорске возмутительными

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в эфире телеканала «Россия 24», что провокации в Буче и Краматорске возмутительны. По его словам, Москва предоставила данные, которые доказывают непричастность военных РФ к этим инцидентам.

Провокации, я считаю, возмутительные. По Буче наши военные предъявили как хронологические аргументы, так и аргументы, которые связаны с видеоматериалами, и аргументы, связанные, извините за подробности, с положением трупов и с их внешним видом. Всё, что только можно, было предъявлено, — сказал Лавров.

В начале апреля в иностранных СМИ распространились снимки и видео из Бучи с погибшими мирными гражданами. В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные материалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военнослужащих, являются провокацией. В ведомстве отметили, что заявления Киева появились спустя четыре дня после отхода российских войск из города.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также опроверг утверждения о причастности российских военных к ситуации в Буче. По его словам, изображения — результат «организованной фальсификации». Представитель Кремля тогда напомнил, что российская армия не атакует мирных жителей Украины.