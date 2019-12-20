https://static.news.ru/photo/437e4b80-24b7-11ea-92e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Россия ответит на санкции США против строительства газопроводов «Северный поток - 2» и «Турецкий поток». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, в случае их принятия Москва будет думать прежде всего о своих интересах.

На санкции мы будем отвечать, но так, чтобы нам самим себе не нанести ущерб. Но отвечать будем точно. И, конечно, мы будем это учитывать, выстраивая все наши отношения, — цитирует его «Интерфакс».

Лавров счёл странной ситуацию, в которой президент США Дональд Трамп и госсекретарь США Майкл Помпео хотят развивать торговлю, а конгресс в это время «бомбардирует отношения санкциями».

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, включающий в себя санкционные меры в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Белый дом потратит на армию $738 млрд.

Документ требует, чтобы стороны, которые умышленно продавали, сдавали в аренду или предоставляли суда, участвующие в прокладке труб на глубине 100 футов и более, сделали так, чтобы эти суда перестали функционировать на строительстве газопроводов, писал NEWS.ru.