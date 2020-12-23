Лавров пообещал ответ Москвы на новые санкции со стороны США

https://static.news.ru/photo/1f5c05fc-450a-11eb-b434-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: МИД РФ/vk.com

Российская сторона сделает выводы в отношении всего комплекса российско-американского диалога после новых санкций со стороны Вашингтона. Об этом заявил в среду журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Штаты давно проводят враждебную политику в отношении нашей страны. Конечно же, ответ последует. И не только в том, что касается зеркальности или асимметричности, но мы будем делать и дополнительные выводы, которые будут касаться всего комплекса российско-американских отношений, — приводит слова Лаврова ТАСС.

По мнению главы МИД РФ, очередные ограничительные меры Вашингтона подтверждают его стратегию по нечистоплотной конкуренции. Лавров пояснил, что таким образом США хотят максимально ослабить конкурентов на мировых рынках. Однако методы, которыми американские власти этого добиваются, являются грубейшим нарушением норм Всемирной торговой организации.

Ранее Министерство торговли США обнародовало перечень из 103 компаний из Китая и России, связанных с вооружёнными силами, в отношении которых будут применены ограничения на экспорт. Всего в списке 45 российских компаний и 58 предприятий из Китая, в том числе российская корпорация «Ростех», компании «МиГ», «Гражданские самолёты Сухого», «Туполев», Объединённая авиастроительная корпорация и другие.

В Кремле расценили новые американские санкции в отношении России как очередной враждебный шаг со стороны Вашингтона, который всё больше отдаляет возможность нормализации отношений между двумя странами, писал NEWS.ru.