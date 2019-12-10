https://static.news.ru/photo/330fc39e-d5c7-11e9-99f1-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: MFA Russia/Global Look Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о поведении обвиняемого в РФ в шпионаже американца Пола Уилана. По его словам, задержанный ведёт себя вызывающе и угрожает сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Пол Уилан ведёт себя вызывающе. Он угрожает сотрудникам ФСИН, грозит просверлить им голову дрелью и делает многие другие аррогантные высказывания, — отметил Лавров по итогам переговоров с госсекретарём США Майклом Помпео.

Политик предположил, что такую тактику американцу предложили его адвокаты, чтобы тот предстал в глазах общественности «мучеником», передаёт ТАСС.

Гражданина четырёх стран — Ирландии, Канады, США и Великобритании — сотрудники ФСБ задержали 28 декабря 2018 года. Сообщается, что он получил флешку с перечнем сотрудников одного из секретных российских ведомств, что является гостайной. Однако, по утверждению Уилана, он думал, что на переданном ему носителе содержится информация культурного значения, а не секретные сведения.

По некоторым данным, иностранец на самом деле искал курсантов для личного знакомства и совместного времяпрепровождения. Информация о молодых людях и содержалась на изъятом носителе, писал NEWS.ru.