https://static.news.ru/photo/0bb243be-dea8-11e9-9d0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: MFA Russia/Global Look Press

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудит отказ в визах некоторым членам российской делегации на Генассамблее ООН в ходе встречи с госсекретарём США Майклом Помпео.

По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, переговоры пройдут в Нью-Йорке.

При это она назвала отказ в визах очередным актом пренебрежения правами суверенных государств и международных организаций, а также неспособностью «как-то прилично выполнять собственные международно-правовые обязательства».

Ранее, как писал News.ru, член Совета Федерации Константин Косачев рассказал, что десять участников делегации из России не получили визы в США. Они должны были вылететь для участия в работе Генеральной Ассамблее ООН.