Краткий контакт министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента Украины Владимира Зеленского состоялся на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН.
Встреча состоялась в ходе приёма, организованного американским лидером Дональдом Трапом. Политики обсудили ситуацию вокруг российско-украинских отношений передаёт «
Как писал News.ru ранее, президент Франции Эммануэль Макрон в ходе сессии Генассамблеи ООН заявил, что в диалоге Москвы и Киева за последние недели наметился прогресс. Он подчеркнул, что украинский президент Владимир Зеленский начал делать первые шаги навстречу, а российский глава Владимир Путин ответил на это.