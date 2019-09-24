Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на ситуацию с невыдачей виз российской делегации для участия в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Думаю, тут комментарии излишни. Просто позор для этой державы, которая пытается изобразить из себя истину в последней инстанции. Просто позор, самый настоящий, — цитирует главу МИДа ТАСС. Как писал News.ru...