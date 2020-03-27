https://static.news.ru/photo/c18d8ee6-7039-11ea-9b05-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом. Главы ведомств обсудили возможные действия по линии Совбеза ООН из-за ситуации с распространением коронавируса.

Она рассмотрели меры по возвращению граждан обеих стран на родину. Кроме того, они говорили о Сирии, Ливии и Украине, говорится на сайте МИД РФ.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон объявил о подготовке «важной инициативы» по борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции. Новые меры он анонсировал после телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом.

К 27 марта 2020 года в мире коронавирусной инфекцией нового типа заразились более 538 тысяч человек. Жертвами болезни стали 24,2 тысячи человек, выздоровели свыше 124 тысяч. Согласно последним данным, в России общее число заражённых составляет 1036 человек. За последние сутки выявили 196 случаев, из которых 157 — в Москве. Количество выздоровевших возросло до 45 человек. Умерли три человека.

Ранее, как писал NEWS.ru, Макрон заявил, что пандемия коронавируса спровоцирует большие экономические проблемы во Франции. Он призвал общество «противостоять беспрецедентному финансовому кризису» и попросил всех, кто находится в группе риска, соблюдать меры по карантину.