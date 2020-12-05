Лавров поговорил с главой МИД Азербайджана о Карабахе

https://static.news.ru/photo/f4d30390-36ee-11eb-8851-fa163e074e61_660.jpg Джейхун Байрамов Фото: MFA Russia via globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поговорил со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым по телефону. Дипломаты обсудили выполнение договорённостей по прекращению огня в Нагорном Карабахе.

5 декабря состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел России Сергея Лаврова и Министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, — говорится на сайте российского МИД.

Стороны говорили в том числе о взаимодействии с российскими миротворцами. Кроме того, они обсудили отдельные вопросы международной ситуации, а также актуальные темы сотрудничества Москвы и Баку.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о проведении контрнаступательной операции в ответ на провокации армянской стороны.

В ночь на 10 ноября Алиев, Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана остались на занятых местах. Стороны условились обменяться пленными и телами погибших. Соблюдение режима прекращения огня контролируют российские миротворцы.

Ранее NEWS.ru писал, что в Минобороны Азербайджана подсчитали военные потери в результате эскалации. Погибли 2783 военнослужащих и ещё свыше 100 считаются пропавшими без вести.