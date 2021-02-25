Лавров поговорил с главой МИД Армении о ситуации в стране

https://static.news.ru/photo/ef48b898-775d-11eb-be34-96000091f725_660.jpg Сергей Лавров Фото: МИД России/vk.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры по телефону со своим армянским коллегой Арой Айвазяном. Дипломаты обсудили ситуацию в Армении.

25 февраля состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и Министра иностранных дел Республики Армения Ары Айвазяна, — говорится на сайте российского МИД.

Там отмечается, что представитель Армении рассказал Лаврову о развитии событий в стране. Российский дипломат, в свою очередь, сообщил, что Москва рассматривает происходящее как внутреннее дело соседней страны, но рассчитывает на мирное урегулирование ситуации.

В Армении продолжаются акции оппозиции, требующей ухода Пашиняна в отставку. Поводом для них послужило подписание им вместе с президентом России Владимиром Путиным и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым заявления о завершении боевых действий в Нагорном Карабахе. Премьера обвинили в капитуляции перед Баку в военном конфликте.

Некоторое время назад кандидат на пост главы правительства республики Вазген Манукян призвал оппозицию быть готовой в любое время «с молниеносной быстротой восстанием взять власть». По его словам, к такому «плану Б» следует прибегнуть, если массовые протесты не заставят Пашиняна покинуть свой пост.

Правительственный кризис в республике вышел на новый виток после того, как Пашинян вступил в откровенное противостояние с военной верхушкой Армении, освободив от должностей сперва заместителя начальника Генштаба, а затем и главу ГШ. Военнослужащие выступили с коллективным заявлением, требуя отставки премьера.

Как писал NEWS.ru, перспектива отставки Пашиняна, по мнению эксперта по странам СНГ Аркадия Дубнова, выглядит вполне реальной. Он отметил, что глава правительства своими непрофессиональными заявлениями настраивает против себя и ту часть общества, которая ещё три года назад привела его к власти.