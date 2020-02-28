https://static.news.ru/photo/3df8e806-5a49-11ea-b9bd-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с высоким представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Стороны обсудили тему урегулирования ситуации в Сирии и Ливии в соответствии с рекомендациями Совбеза ООН.

Как сообщает пресс-служба МИД РФ, разговор состоялся «по инициативе стороны ЕС». Лавров и Боррель также говорили об отношениях России и Евросоюза.

Ранее Боррель обсуждал эскалацию сирийского конфликта с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Представитель ЕС по итогам переговоров заявил, что получил заверение от своего собеседника в том, что Турция продолжает придерживаться выраженной в совместном с Евросоюзом заявлении.

28 февраля сирийцы нанесли удар по турецким войскам в Идлибе, погибли десятки военных. Анкара пригрозила жёстко ответить правительству Башара Асада и назвала инцидент нападением на НАТО. Как сообщал NEWS.ru, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган могут встретиться для обсуждения ситуации в Москве 5 или 6 марта.