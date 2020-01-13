Представители правительства национального согласия Ливии 13 января в Москве подписали документ, конкретизирующий прекращения огня. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Глава внешнеполитического ведомства отметил, что в ходе переговоров в Москве был достигнут определённый прогресс по урегулированию ситуации в Ливии,
Ранее NEWS.ru писал, что глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар встретятся в Москве 13 января. Последний объявил о прекращении боевых действий на западе африканской страны с 12 января.
Официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари объяснил, что от другой стороны ожидаются те же действия, иначе перемирие прекратится и ответ будет жёстким.
После убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году на востоке страны правит парламент, а на западе — сформированное при поддержке ООН и ЕС правительство национального согласия Файеза Сарраджа.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен