Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что хотел бы восстановить авиасообщение с Грузией.

По его словам, большинство грузин поняли, что «выходка», произошедшая в парламенте страны, была «контрпродуктивна», передаёт «Коммерсантъ».

Я бы эти полёты, наверное, вернул, — подчеркнул он.

Как писал News.ru ранее, президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила уверенность в том, что поток российских туристов, который спал после запрета на авиасообщение между Москвой и Тбилиси, будет возобновлён в прежнем объёме. Она заявила, что «не стоит всё принимать всерьёз».

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