https://static.news.ru/photo/7e15a2ee-dfc9-11e9-880f-fa163e074e61_660.jpgСергей Лавров Фото: Сергей Булкин/News.ru
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что хотел бы восстановить авиасообщение с Грузией.
По его словам, большинство грузин поняли, что «выходка», произошедшая в парламенте страны, была «контрпродуктивна», передаёт «Коммерсантъ».
Я бы эти полёты, наверное, вернул, — подчеркнул он.
Как писал News.ru ранее, президент Грузии Саломе Зурабишвиливыразилауверенность в том, что поток российских туристов, который спал после запрета на авиасообщение между Москвой и Тбилиси, будет возобновлён в прежнем объёме. Она заявила, что «не стоит всё принимать всерьёз».