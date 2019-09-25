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Журналист Владимир Соловьёв заявил, что России следует ввести санкции по отношению к Украине после выступления её президента Владимира Зеленского на Генассамблее ООН.

По его словам, необходимость таких мер «очевидна». Послушав выступление Зеленского и прочитав стенограмму его телефонного разговора с Трампом, у меня вопрос: а где наш ответ? — написал он в своём...