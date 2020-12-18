Лавров ответил обидевшемуся на него из-за пропущенного звонка Кулебе

https://static.news.ru/photo/03c56c06-4155-11eb-a1d1-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: mid.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что всегда готов к конструктивному обсуждению с украинским коллегой Дмитрием Кулебой вопросов, касающихся урегулирования конфликта в Донбассе, однако не видит встречного желания.

Мы никогда не уклоняемся от предметного и конструктивного диалога с кем бы то ни было. С министром Кулебой мы общались по видеосвязи 30 апреля. В начале сентября он действительно запрашивал телефонный разговор со мной, когда я был с визитом в Сирии. Через пару дней этот вопрос рассматривался в Контактной группе, — цитирует Лаврова пресс-служба МИД РФ.

Он подчеркнул, что если у его украинского коллеги возникнет желание всерьёз обсудить вопросы, касающиеся выполнения Киевом Минских соглашений, договорённостей парижского саммита «нормандского формата» или двусторонних отношений с Украиной, то в РФ всегда открыты к такому диалогу.

К сожалению, пока такого желания мы не видим, — подчеркнул Лавров.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил обиду по поводу нежелания российского коллеги Сергея Лаврова контактировать с ним. Политик рассказал, что звонил Лаврову, но тот проигнорировал звонок. Кулеба заявил, что главы МИД должны иметь канал коммуникации, так как таким образом устроены международные отношения. Он добавил, что всегда готов к разговору с Лавровым и считает, что им есть о чём поговорить.

Кулеба отметил, что он, являясь министром иностранных дел, не может быть против какой-либо страны по определению. Поэтому необходимо со всеми находить общий язык — «с кем-то как с другом, с кем-то как с врагом, с кем-то как с ненадёжным партнёром или надёжным, но нужно иметь дело».

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Также для урегулирования ситуации в 2015 году были разработаны так называемые Минские соглашения. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов, писал NEWS.ru.