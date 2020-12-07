Лавров ответил на заявления Борреля по Карабаху

https://static.news.ru/photo/9c3c2ef6-388c-11eb-a4d8-fa163e074e61_660.jpg Жозеп Боррель Фото: European Union/XinHua/Global Lok Press

Нынешний мир не нужно воспринимать как подлежащий разделению на сферы влияния. Если принимать участие в урегулировании конфликтов честно, то места всем хватит. Так считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

Своё мнение он выразил во время пресс-конференции с армянским коллегой, а поводом стало высказывание верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля. По мнению европейского политика, «астанизация» (От названия астанинского формата по сирийскому урегулированию) отношений России и Турции привела к тому, что эти страны разделили влияние в Сирии, Ливии и на Кавказе.

Надеюсь, что Евросоюз будет вести себя по-современному и не пытаться представлять современный мир как подлежащий разделению на сферы влияния. Всем хватит места, если в урегулировании того или иного конфликта участвовать честно, а не ради получения каких-то геополитических выгод и сторонних преимуществ, — цитирует Лаврова РИА Новости.

Как считает российский дипломат, Боррель таким образом выражает озабоченность тем, что кто-то кроме Евросоюза может предпринимать результативные шаги по Нагорному Карабаху и в современном мире в целом.

В ночь на 10 ноября Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана остались на занятых местах. Стороны условились обменяться пленными и телами погибших. Соблюдение режима прекращения огня контролируют российские миротворцы.

Как сообщал NEWS.ru, Лавров ранее отметил, что Нагорный Карабах превращается из «региона противоречий в регион стабильности», и Россия будет делать всё возможное, чтобы содействовать этому в дальнейшем.