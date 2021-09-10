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Лавров ответил на вопрос о своей отставке

23:50, 10 сентября 2021
Лавров ответил на вопрос о своей отставке Сергей Лавров Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com
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Министр иностранных дел Сергей Лавров ответил на вопрос, покинет ли он свой пост после выборов в Госдуму. Глава российского МИД заявил, что не любит забегать вперёд, особенно в отношении своих дальнейших планов, пишет РИА Новости.

Сначала, считает Лавров, надо дождаться итогов голосования в Госдуму.

Президент ответил коротко, но не одним словом. Он сказал «жалко, но решать им». Сначала нужно всё-таки дождаться результатов выборов. Я предпочитаю не забегать вперёд, — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Речь идёт о словах президента Владимира Путина, заявившего, что ему «жалко отпускать» в Госдуму Сергея Лаврова и Сергея Шойгу. Об этом глава государства высказался на Восточном экономическом форуме.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя сообщения о недопуске представителей российских СМИ на траурные мероприятия годовщины трагедии 11 сентября 2001 года, заявил, что против наших журналистов объявлена война.

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