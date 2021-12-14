Лавров ответил на вопрос о самом трудном времени в работе

Глава российского МИД Сергей Лавров ответил на вопрос египетского журналиста о самых трудных годах в своей работе. Интервью министра иностранных дел телеканалу «ТеН ТВ» опубликовано на сайте российского ведомства.
Корреспондент
Это вопрос абстрактный. Я не задумываюсь, потому что если думать, как мне было трудно, очень сложно работать. Нам надо работать сегодня и смотреть вперёд, а не назад, — пояснил российский министр.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о необходимости предоставления Москве гарантий безопасности о нерасширении НАТО на восток. Такое заявление он сделал в ходе беседы с новой главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.