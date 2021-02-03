Лавров отправил в ЕС запись о незаконных акциях в РФ и на Западе

https://static.news.ru/photo/b39f0bd2-6621-11eb-bd73-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров отправил главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю видеозапись, в которой сообщается о том, какие меры принимают власти в России и на Западе, когда люди выходят на улицы для участия в незаконных акциях протеста. Об этом сам руководитель внешнеполитического ведомства рассказал в среду, 3 февраля.

Лавров заметил, что специальный видеоряд подготовили в МИД РФ. В материале наглядно демонстрируется, как на Западе местные власти подавляют митинги. Также на видео есть примеры того, как реагируют на «бесчинства демонстрантов» российские силовики.

По словам Лаврова, материал был подготовлен и отправлен в ЕС для того, чтобы дискуссия России с западными партнёрами велась на основе фактов и здравого смысла. Как рассказал министр, видеозапись отправили МИД Швеции, действующему председателю ОБСЕ Анн Линде. Этот же материал передали Боррелю, которые посетит Россию с визитом 4–6 февраля.

Я направил запись господину Жозепу Боррелю, чтобы он, готовясь к предстоящему в пятницу визиту в Москву, тоже ознакомился с тем, как нам видится объективная картина, составленная на основе конкретных фактов с обеих сторон, а не на основе голословных утверждений, — цитирует Лаврова телеканал RT.

23 и 31 января в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального по всей России прошли массовые акции протеста. На последнем митинге силовики задержали более пяти тысяч человек. В некоторых населённых пунктах проходили жёсткие задержания. В Санкт-Петербурге силовики применяли электрошокеры и газ против активистов.

Как ранее передавал NEWS.ru, Сергей Лавров заявил, что в западных странах гораздо более жестокие законы и наказание за участие в незаконных акциях, чем в России.

В частности, по словам главы внешнеполитического ведомства России, полиция на Западе вправе пресекать любые акции, которые не были согласованы, о которых не было уведомлений или которые в случае уведомления нарушают установленный властями порядок проведения. И санкции за такие акции там «весомее».