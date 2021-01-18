Лавров отметил готовность Италии к сотрудничеству с РФ вопреки санкциям

https://static.news.ru/photo/db326266-597e-11eb-a29c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Röder / CHROMORANGE/Global Look Press

Негативная позиция властей Италии по вопросам антироссийских санкций и готовность Рима к сотрудничеству с Москвой соответствуют итальянским интересам и способствуют развитию отношений двух стран, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Италия — одна из тех стран Евросоюза, которая, следуя дисциплине, следуя принципам солидарности, действующим в ЕС, считает нецелесообразным занимать агрессивную позицию по отношению к РФ, — цитирует Лаврова ТАСС.

Министр добавил, что по его мнению, сложившемуся на основании общения с дипломатами из Италии, Рим не рассматривает санкции в качестве эффективных инструментов воздействия в целом, и на Россию в частности. Лавров подчеркнул, что Италия «отстаивает своё право развивать двусторонние отношения с РФ и делает это искренне».

По словам Лаврова, граждане двух государств заинтересованы в том, чтобы две страны активно поддерживали и развивали культурные, спортивные и гуманитарные контакты.

Как ранее писал NEWS.ru, Лавров заявил о беспокойстве российских властей в связи с тенденциями Запада подрывать принципы международной безопасности для решения внутриполитических проблем. По мнению главы МИД РФ, политические элиты в США и других странах надумывают себе врагов в лице России, Ирана и Китая, чтобы зарабатывать политические очки.