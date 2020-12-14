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Лавров осудил американские санкции против Турции из-за С-400

01:03, 15 декабря 2020 14
Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: MFA Russia/Global Look Press

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отреагировал на санкции США против Турции за покупку российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. По его словам, введение ограничений не стало сюрпризом для Москвы.

США снова проявили пренебрежительное отношение к международному праву. Лавров также отметил, что Вашингтон уже десятилетия применяет нелегитимные, односторонние принудительные меры «налево и направо», сообщает ТАСС.

Это не добавляет, я думаю, авторитета Соединённым Штатам на международной арене в качестве ответственного участника международного разделения труда, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества, — подчеркнул дипломат.

Ранее NEWS.ru сообщал, что США ввели санкции в отношении секретариата оборонной промышленности Турции и главы ведомства Исмаила Демира, а также против ещё трёх физических лиц с турецким гражданством. В Министерстве финансов США заявили, что попавшие под ограничения организация и граждане связаны с Россией.

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