Лавров опроверг передачу России биоматериалов Навального

https://static.news.ru/photo/6e9f4daa-5981-11eb-95aa-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: navalny/instagram.com

Германия не передавала России биоматериалы Алексея Навального, а также не ответила на вопрос, откуда у неё знания для выявления «Новичка». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Я не знаю, откуда вы взяли информацию о том, что Германия нам передала образцы его тканей, биоматериалы. Это неправда, — заявил Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году.

Глава МИД рассказал, что немецкая сторона три дня назад прислала ответ, в котором приводится информация, полученная от Навального и его жены Юлии. У России нет никаких биоматериалов, нет результатов анализов и токсикологического заключения, отметил Лавров.

Как писал NEWS.ru, ранее российский министр заявил, что на Западе нужна история с Навальным, чтобы отвлечь внимание от кризисных ситуаций в их странах. По словам Лаврова, все комментарии по ситуации с блогером идут под копирку. Это позволяет западным политикам думать, что они могут отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития, подчеркнул министр.