Министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг заявления о причастности Москвы к скандалу из-за звонка президента Соединённых Штатов Дональда Трампа своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.
Он назвал такие высказывания паранойей, передаёт
Когда ежедневно, чуть ли не ежечасно, то новые санкции, то обвинения России во всё новых смертных грехах, <...> это паранойя, по-моему, очевидная для всех, — подчеркнул дипломат.
Упомянутый телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским состоялся 25 июля. В нём глава Белого дома просил украинского лидера начать расследование против своего главного политического противника Джо Байдена и его сына Хантера. Узнав содержание беседы, неназванный сотрудник американской разведки подал жалобу на президента. Когда этот факт стал достоянием общественности, в нижней палате Конгресса, контролируемой демократами, была запущена процедура импичмента Трампа. В рамках неё были преданы огласке расшифровка разговора двух лидеров и текст жалобы разведчика, писал News.ru.