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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия сделала Соединённым Штатам предложение о юридическом закреплении неприемлемости ядерной войны. Он призвал все страны присоединиться к инициативе.

По его словам, Вашингтон оставил это без ответа, передаёт ТАСС. Он отметил, что Кремль стремится не допустить нагнетания напряжённости. Вместе с Китаем выступаем за согласование юридически обязывающего документа о предотвращении...