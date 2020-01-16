https://static.news.ru/photo/53ffc994-3843-11ea-8246-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ситуация, при которой национальное законодательство имеет приоритет над международным правом, не нова в мировой политике. Подобный принцип нормативного регулирования уже есть в других странах, заявил и.о. министра иностранных дел Сергей Лавров.

Вместе с тем, подчеркнул он, Россия намерена выполнять все взятые на себя обязательства.

У нас и сейчас есть разъяснения Конституционного суда о том, что конституция у нас является приоритетной правовой нормой. Это не какая-то уникальная ситуация, подобные же правовые нормы действуют и в западных странах — в том числе в Германии, в частности, в Великобритании, — цитирует РИА Новости выступление Лаврова в филиале МГИМО в Ташкенте.

При этом, отметил он, в США и вовсе «записано, что международное право — это дело десятое, и они так к нему и на практике относятся».

15 января, как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию озвучил мнение, что конституция должна иметь приоритет над международным законодательством.