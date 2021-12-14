Лавров оценил желание США развивать диалог с РФ

Глава МИД Лавров: у США присутствует желание развивать диалог с РФ
Евгений Бугров
Евгений Бугров
00:23, 15 декабря 2021
Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что у Вашингтона, несмотря на значительные противоречия и различие в подходах с Москвой, присутствует желание развивать с ней диалог. Свидетельством этому является недавний саммит лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, отметил дипломат в беседе с египетским телеканалом «ТеН ТВ», текст интервью размещён на сайте МИД.
Необходимо состояние негативного конфронтационного противостояния перевести в диалог. И он у нас с американцами развивается. 7 декабря сего года президент В. В. Путин говорил с президентом США Дж. Байденом более двух часов по видеосвязи. При всех серьёзных противоречиях, различиях в подходах желание такой диалог развивать, по крайней мере у США, присутствует, — подчеркнул министр.
Так Лавров ответил на вопрос о перспективах новой холодной войны.
Ранее стало известно, что в гипотетическом столкновении с Россией из-за Украины США ожидают масштабные потери, заявила отставной офицер американской военной разведки Ребекка Коффлер. По её словам, победителя в такой войне не будет. США понесли бы катастрофические потери в войне с ядерной державой. Результат не стоил бы жизней американских граждан, подчеркнула Коффлер.