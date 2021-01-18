Лавров оценил военные учения России и Китая

https://static.news.ru/photo/e606aad4-597f-11eb-857c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что военные учения между Россией и Китаем призваны обеспечить боеготовность авиации, которая защищает границы РФ и КНР. Учения не направлены против Японии.

Что касается наших отношений с Японией, мы считаем их очень добрыми. Всегда были дружеские связи, личные симпатии российского президента и его японских коллег, премьер-министров, — рассказал Лавров во время пресс-конференции по итогам 2020 года.

Говоря о военной ситуации в регионе Лавров подчеркнул, что Москва и Пекин занимаются совместной работой, в том числе российско-китайскими учениями, которые проходили как в формате ШОС, так и в двустороннем формате. Прошедшие сейчас учения были по линии воздушно-космических сил.

Они не направлены против Японии, они просто призваны обеспечить боеготовность авиации, которая обеспечивает безопасность границ РФ и Китайской Народной Республики, — цитирует Лаврова РИА Новости.

Ранее российский министр заявил, что Токио не удастся избежать контроля над системами ПРО со стороны США при закупке этих комплексов. Лавров подчеркнул, что уйти от американского контроля не получится, писал NEWS.ru.