Лавров оценил угрозы по отключению Белоруссии от SWIFT

https://static.news.ru/photo/a7f36354-3404-11eb-849b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Необходимо разрабатывать свои платёжные механизмы, независимые от Запада. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя угрозы по отключению Белоруссии от SWIFT.

Что касается SWIFT, то это одна из тем, по которым те, кто хотел бы не дать ситуации выровняться и хотел бы её обострения, продолжают нагнетать свои ультиматумы. Эта система была создана американцами и их союзниками, обслуживает финансовые потоки для обеспечения нормального товарообмена, инвестициями и практически все другие аспекты экономической жизни, — цитирует РИА Новости главу российского внешнеполитического ведомства, выступившего на пресс-конференции по итогам СМИД ОДКБ.

Лавров призвал разрабатывать собственные механизмы, которые не будут вгонять страны в зависимость от Запада.

Министр подчеркнул, что Запад доказал свою ненадёжность как партнёра, поэтому полагаться на многосторонние инструменты, которые полностью находятся под контролем западных стран, не надёжно.

Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что оппозиция за рубежом запускает процесс подачи документов в суды, инициирует международные расследования, пытается созвать международный трибунал по преступлениям против человечности. Кроме того, разрабатывается база, в которую любой желающий может конфиденциально прислать свидетельства преступлений против белорусов и получить амнистию.

Также Тихановская сообщила, что ведётся работа над отключением Белоруссии от международной системы SWIFT и прекращением кредитования иностранными банками государственных Беларусбанка и Белагропромбанка.

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. Согласно официальным данным, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Но после оглашения итогов голосования в стране начались массовые акции протеста. Их участники считают, что результаты были сфальсифицированы. Люди требуют проведения новых выборов и отставки Лукашенко, писал NEWS.ru.