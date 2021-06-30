Лавров оценил роль Турции в урегулировании нагорнокарабахского конфликта

Министр иностранных дел Сергей Лавров дал оценку роли Турции в урегулировании нагорнокарабахского конфликта по итогам переговоров с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу. Комментарий прозвучал на совместной пресс-конференции, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

По словам российского министра, он и его турецкий коллега предметно обсудили положение дел на Южном Кавказе, в том числе выполнение трёхсторонних договорённостей от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Стороны условились продолжать тесно координировать усилия в деле содействия Баку и Еревану в решении практических вопросов. Как заявил Сергей Лавров, обе стороны удовлетворены тесным и результативным сотрудничеством по армяно-азербайджанским и карабахским делам.

Взаимодействие Москвы и Анкары по содействию в урегулировании вокруг Нагорного Карабаха воплощается не только в регулярных консультациях и согласовании политических позиций, но и функционировании совместного российско-турецкого мониторингового центра.

Он обеспечивает верификацию соблюдения прекращения огня и в целом боевых действий, успешно и полезно работает, укрепляя взаимодействие в этой конкретной ситуации, — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Что касается визита президента Турции Реджепа Эрдогана в Азербайджан, то он, отметил российский министр, состоялся в рамках двусторонних отношений между Турцией и Азербайджаном.

Согласились с Мевлютом Чавушоглу, что, используя свои возможности, будем содействовать примирению, нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, — добавил Сергей Лавров.

Одним из дополнительных направлений российско-турецкого сотрудничества глава МИД РФ назвал содействие восстановлению торгово-экономических и транспортных связей в указанном регионе.

В своё время вызвало поддержку и позитивную реакцию предложение президентов Турции и Азербайджана Реджепа Эрдогана и Ильхама Алиева создать механизм для содействия развитию региона «3+3» — три закавказские страны и три соседа (Россия, Турция, Иран). Об этом сегодня говорили. Есть неплохие планы на первое время, — резюмировал Лавров.

Как сообщалось ранее, Россия удовлетворена деятельностью российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Карабахе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.