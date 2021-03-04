Лавров оценил перспективы взаимодействия с США при Байдене

https://static.news.ru/photo/2aace492-7d01-11eb-99d0-96000091f725_660.jpg Сергей Лавров Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Москва не рассчитывает на серьёзные изменения в двусторонних отношениях с Вашингтоном после прихода администрации президента Джо Байдена, но остаётся открытой к честному и взаимоуважительному диалогу. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Рассчитывать на серьёзные изменения во всём комплексе двусторонних отношений после прихода администрации Байдена вряд ли стоит. Перспективы развития взаимодействия зависят не только от нас, но и от американской стороны. Мы всегда открыты к честному, взаимоуважительному диалогу, основанному на балансе интересов и нацеленному на поиск компромиссов, — заявил в интервью журналу «Русская мысль» Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства также выразил сожаление, что в последние годы США идут «по другому пути», вне зависимости от того, кто находится во главе Белого дома.

Как писал NEWS.ru, Джо Байден, поздравляя с юбилеем Михаила Горбачёва, выразил надежду, что продление договора СНВ-3 на пять лет свидетельствует о возможном сотрудничестве между США и РФ. Экс-президент СССР ему ответил, что также надеется на диалог по ядерному разоружению, подчеркнув, что за Россией дело не станет.

Байден поздравил бывшего лидера СССР Михаила Горбачёва с 90-летием, подчеркнув, что благодаря его приверженности свободе и мужеству мир стал более безопасным. Он пожелал юбиляру мира, благополучия и здоровья.