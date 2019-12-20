https://static.news.ru/photo/728d5f92-249e-11ea-a2bc-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ему нравится прямолинейность, с которой американский лидер Дональд Трамп обсуждает международные проблемы и вопросы отношений между РФ и США.

По словам министра, глава Белого дома старается не допускать двусмысленностей и говорит прямо то, что думает.

Это не всегда встречается среди политиков высшей категории, но это, на мой взгляд, весьма продуктивный подход, — сказал Лавров в эфире Первого канала.

Ранее NEWS.ru писал, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал визит Лаврова в США и его встречу с Трампом. Он усомнился в том, что это приведёт к улучшению двусторонних отношений, которые находятся в глубоком кризисе.