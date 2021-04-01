Опасная игра со спичками: Лавров оценил действия США

https://static.news.ru/photo/11320540-92f7-11eb-b488-96000091f725_660.jpg Фото: Wu Wei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал санкции США в отношении России и продвижение инфраструктуры НАТО на Восток.

Диапазон моих оценок происходящего — от «упражнения в бессмысленности» до «опаснейшей игры со спичками», — об этом заявил Лавров во время программы Первого канала «Большая игра».

Министр подчеркнул, что конфронтация с США достигла дна, но он рассчитывает, что благоразумие в Вашингтоне возобладает. Лавров подчеркнул, что американская политика в отношении России в виде санкций и линии давления не имеет никакого шанса на успех. Глава МИД напомнил, что антироссийские санкции начались ещё до прихода к власти Барака Обамы. По сути, они никогда не прекращались.

Как писал NEWS.ru, Лавров в интервью китайским СМИ заявил, что необходимо срочно уходить от использования доллара. Такими действиями будут снижены санкционные риски со стороны США. Министр отметил, что также следует отказываться от подконтрольных Западу платёжных систем. Он подчеркнул, что Россия и Китай должны укреплять свою самостоятельность.