Лавров: объявление Тихановской в розыск — чисто правовой вопрос

https://static.news.ru/photo/b524d070-1de4-11eb-9162-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Florian Gaertner via www.imago-images.de/Global Look Press

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал объявление в розыск экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. По его словам, российская сторона всего лишь выполняет обязательства по договору стран СНГ.

Объявление же в розыск Светланы Тихановской — это чисто правовой вопрос. Речь идет о выполнении Россией своих обязательств по Договору государств — участников СНГ о межгосударственном розыске, — сказал он «Коммерсанту».

Министр пояснил, что в соответствии со статьёй 7 этого документа Главный информационно-аналитический центр МВД РФ формирует и ведёт централизованный информационный массив межгосударственного розыска лиц в рамках Межгосударственного информационного банка. Тихановская была добавлена в этот банк по запросу Минска.

Ранее NEWS.ru писал, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии у российских правоохранительных органов претензий к Тихановской. Он также отметил, что её ситуацию не следует относить к преследованию по политическим мотивам.

В Белоруссии третий месяц продолжаются протесты, начавшиеся после объявления итогов президентских выборов. Их участники считают, что действующий глава государства Александр Лукашенко выиграл лишь благодаря грубым фальсификациям, а настоящим победителем является Тихановская. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и задержаниями.