https://static.news.ru/photo/82ae942a-db3f-11e9-94b3-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: MFA Russia/Global Look Press

Попытки некоторых стран пересмотреть историю Второй мировой войны направлены на лишение России роли гаранта послевоенного миропорядка. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В опубликованной на сайте МИДа статье «Мир на перепутье и система международных отношений будущего» Лавров указал, что в последнее время активизировались те, кто хотел бы «присвоить» победу во Второй мировой.

Просматривается суть концепции «равенства тоталитаризмов». Её цель — не просто умалить вклад СССР, но и ретроспективно лишить нашу страну определённой ей историей роли гаранта послевоенного миропорядка, — указал Лавров.

Глава МИД РФ считает, что таким образом некоторые страны стараются навесить на Россию ярлык «ревизионистской державы». Лавров выразил сожаление, что «очевидные истины умышленно замалчиваются, игнорируются некоторыми влиятельными силами на Западе».

Министр подчеркнул, что благодаря разгрому фашизма в 1945 году были созданы условия для формирования послевоенного миропорядка.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что пересмотр итогов Второй мировой недопустим. По его словам, чем дальше события войны, тем больше ответственность за то, чтобы уроки и подвиги не были забыты. писал News.ru.